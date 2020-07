Beleggers Wall Street leveren winsten in

Na de publicatie van de kwartaalresultaten steeg het Tesla-aandeel aanvankelijk 4% in de grijze handel om na opening van de beurzen in New York bijna 4% te dalen. Rond 18 uur noteerde het 0,9% verlies.

Een bestuurder van de financiële waakhond SEC waarschuwde voor teveel gelukszoekers onder particuliere beleggers.

Bekijk ook: Tesla laat automakers verlegen achter

De Dow Jones-index koerst 0,4% lager, de S&P 500 raakte een fractie kwijt. Vooral in de Nasdaq draaide het sentiment, van 0,5% winst voorbeurs naar 0,2%.

Bekijk ook: Unilever helpt AEX aan winst

In de afgelopen week zouden de eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen volgens de verwachting van een peiling uitgevoerd door Dow Jones rond de 1,3 miljoen per week zijn gebleven. Dat werden er meer: 1,416 miljoen volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid, en daarmee kwam een einde aan de reeks van vijftien weken met afname.

Het is voor eerst sinds maart dat er sprake is van een toename van de uitkeringsaanvragen in vergelijking met de week daarvoor.

Er kwam extra steun voor de VS. De Republikeinen van de Senaat en het Witte Huis bereikten woensdag consensus over een vijfde coronaviruspakket, de opmaat naar een uitgavenpakket van $1 biljoen.

Een verwacht belastingvoordeel bleef uit. De oproep van president Trump om een opschorting van loonbelasting voor Amerikanen te regelen zit niet niet in het volgende stimuleringspakket. Het zou in een toekomstig wetsvoorstel kunnen opduiken, aldus minister van Financiën Steven Mnuchin.

Twitter won 2,6%. Het meldde een 34% toename van het dagelijks gebruik. Het boekte wel een verlies voor het tweede kwartaal na een eenmalige afboeking. Inkomsten uit advertenties gingen met 23% terug. Het meldde ’gematigd herstel’ te zien in advertenties, een week na een zware hackactie. Apple trok het sentiment omlaag met 0,5% verlies.

Farma-aandelen Pfizer en Johnson & Johnson stegen met rond 1,5%.

Boeing (-1,4%) viel op, want toeleverancier Spirit Aerosystems meldde met leveranciers over schuldbeperking te praten, aldus CNBC. Het bedrijf maakt onderdelen voor de nieuwe 737 Max, die sinds maart 2019 aan de grond staan.

Southwest Airlines (-2,4%) meldde een verlies van $915 miljoen, met de waarschuwing voor zwakke omzet voor de rest van het jaar.

Telecombedrijf AT&T (-1,4%) meldde een winst van $0,04 per aandeel tot $0,83. De vooruitzichten vielen evenwel tegen.

Microsoft zakte 1,5% na groeicijfers bij zijn clouddivisie die zwakker waren dan voorheen.

Berkshire Hathaway (+0,1%) van Warren Buffett investeerde nog eens $800 miljoen in Bank of America (+0,8%) , en vergrootte zijn belang naar 11%. Het aandeel noteert 32% lager dit jaar.

Private-equityconcern Blackstone (-1,3%) meldde een winst per aandeel over het afgelopen kwartaal van $0,43, na een waardestijging van zijn totale portefeuille met bijna 13% vergeleken met dezelfde maanden vorig jaar. In het eerste kwartaal boekte Blackstone nog verlies.