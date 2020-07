Tesla uit de bocht op rood Wall Street

De Dow-Jonesindex stond rond 20:15 uur 1,4 procent in de min. De breed samengestelde S&P 500 werd 1,5 procent lager gezet, op 3253 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 2,4 procent in.

Tesla kon de winst uit het begin van de dag niet vasthouden en daalde 4,6 procent. De maker van elektrische auto's heeft in het tweede kwartaal opnieuw winst geboekt. Het is de vierde periode op rij waarin het bedrijf zwarte cijfers schreef. Dat betekent dat Tesla, dat tijdens de afgelopen periode de automaker werd met de hoogste beurswaarde, nu opgenomen kan worden in de S&P 500-beursindex.

Twitter stond 5,7 procent hoger. Er kwamen in de afgelopen periode een recordaantal nieuwe gebruikers voor het sociale medium bij. Wel daalden de advertentie-inkomsten. Een aantal grote bedrijven trok advertenties op Twitter terug als reactie op de antiracismeprotesten in de Verenigde Staten en vanwege de coronacrisis.

Microsoft daalde juist 3,4 procent. De groeicijfers bij de clouddivisie van de Office-maker waren zwakker dan voorheen en ook minder sterk waren dan verwacht door analisten.

Luchtvaartmaatschappijen American Airlines, Alaska Air en Southwest Airlines maakten forse verliezen bekend, maar stegen desondanks tot ruim 6 procent. Ook onder meer telecom- en mediaconcern AT&T (min 0,6 procent), chemieconcern Dow (min 4,1 procent) en fabrikant van verzorgingsproducten Kimberly-Clark (plus 2,5 procent) gaven een kijkje in de boeken.

De euro was 1,1616 dollar waard tegen 1,1617 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 41,56 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper, op 43,77 dollar per vat.