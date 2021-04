Nikkei verliest na rentebesluit Bank of Japan

De Japanse centrale bank verlaagde wel zijn inflatieverwachting voor dit jaar. Ondanks het omvangrijke stimuleringsbeleid om de economie aan te jagen verwacht de centrale bank dat zijn inflatiedoelstelling van 2 procent in de komende jaren niet gehaald zal worden. De verwachting dat de op twee na grootste economie ter wereld afstevent op een bescheiden herstel bleef wel gehandhaafd.

De Nikkei in Tokio ging met een verlies van 0,5 procent de dag uit op 28.991,89 punten. De Japanse maker van camera's en medische apparatuur Canon daalde dik 1 procent na publicatie van de kwartaalcijfers.

Nitto Denko zakte 3 procent. De producent van industriële materialen gaf een tegenvallende winstverwachting af voor het lopende boekjaar. Technologiebedrijven als TDK en Kyocera wonnen licht terrein in navolging van de koerswinsten onder Amerikaanse techbedrijven.

Toyota verloor 1 procent. De Japanse autofabrikant koopt een onderdeel van taxi-app Lyft dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van de technologie voor zelfrijdende auto's voor 550 miljoen dollar.

Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten overwegend kleine verliezen zien. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,3 procent.

De Britse bank HSBC, die ook een notering heeft in Hongkong, dikte 2 procent aan dankzij een sterker dan verwachte winstgroei in het eerste kwartaal. De Kospi in Seoul verloor 0,2 procent ondanks een sterker dan verwachte groei van de Zuid-Koreaanse economie in het eerste kwartaal.