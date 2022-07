Premium Het beste van De Telegraaf

Maakt nieuwe domper Uber einde aan macht taxiplatform? Vijf vragen

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Een Uber-chauffeur met een bord bij de rechtbank voor de zitting tussen FNV en Uber over de rechten van chauffeurs. Ⓒ foto anp/hh

Het Amerikaanse Uber haalt alles uit de kast om chauffeurs in ons land niet in dienst te hoeven nemen. Het techbedrijf strijdt niet alleen tegen bonden en taxi-ondernemers, maar ook tegen de Nederlandse Staat. De rechter gaf Uber maandag opnieuw ongelijk. Is daarmee de macht van het taxiplatform gebroken?