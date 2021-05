AEX zakt bij start fors weg tot ruim onder 700 punten

De AEX dook rond kwart over negen 1,4% omlaag naar 695,50 punten. De Midkap-index gaat 1,1% achteruit naar 1043,50 punten.

Wall Street liet gisteravond al een negatief beeld zien. Vanavond komen de notulen van de Amerikaanse centrale bank naar buiten. Beleggers hopen in de aantekeningen van de rentevergadering aanwijzingen te vinden over hoe de centrale bankiers denken over de stijgende inflatie in de Verenigde Staten. De sterke toename van het algemene prijspeil zorgde afgelopen week nog voor onrust op de aandelenmarkten.

In de Aziatische regio gingen de aandelenmarkten woensdag eveneens omlaag. De Japanse beurs eindigde dik 1%t in het rood. In Hongkong en Zuid-Korea hadden beleggers een vrije dag.

Tech bedrukt

In de geheel roodgekleurde AEX deed chipfonds ASMI een stap terug en raakt 2,9% kwijt. Branchegenoot ASML kwam ook onder druk met een verlies van 1,8%.

Online betalingsverwerker Adyen keek aan tegen een koersdaling van 2,3%. Voor staalconcern en hekkensluiter Arcelor Mittal hebben beleggers 3,1% minder over.

Midkapper Air France-KLM moet 1,5% afstaan. Het Gerecht van de Europese Unie doet vandaag uitspraak over een klacht van luchtvaartmaatschappij Ryanair over 3,4 miljard euro staatssteun voor KLM vanwege de coronacrisis vorig jaar.

Neways onderuit

Op de lokale markt ging Neways in de uitverkoop met een aderlating van 5%. VDL Groep heeft zijn bod op het bedrijf ingetrokken.

Aan de andere kant was Inpost in trek met een plus van 2%. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes verhoogde zijn verwachtingen voor het gehele jaar na sterke resultaten over het eerste kwartaal.

