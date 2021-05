Laat herstel voorkomt bloedbad op Damrak

De AEX sloot 1,6% lager op 693,7 punten, na rond kwart over vier 686 punten te hebben aangetikt. De AMX ging 1,2% achteruit naar 1043,4 punten.

De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs eindigden respectievelijk 1,2%, 1,6% en 1,3% lager.

Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index op een min van 1,1% en had de Nasdaq-index 0,6% ingeleverd.

Beleggers waren in afwachting van de notulen van de Amerikaanse centrale bank die vanavond naar buiten. Zij hopen hierin aanwijzingen te vinden hoe de centrale bankiers denken over de stijgende inflatie.

Cees Smit, handelaar bij Today’s, benadrukt dat beleggers op het Damrak stoom afblazen nadat eerder deze maand de AEX nog een recordstand aantikte. „De markt was overbought geraakt, waarbij vooral chipfondsen het voortouw namen. Het is verder afwachten in hoeverre de Fed-notulen impact gaan krijgen op het sentiment. Als het woord taperen is de tekst staat, zal dat een negatieve reactie geven, al lijkt deze boodschap zeer onwaarschijnlijk.”

Smit houdt er rekening mee dat er meer verkoopdruk gaat komen. „Vooral bij de hard opgelopen techfondsen is naar verwachting een verdere correctie op komst door een mogelijke rotatie van beleggers naar onder meer winkelvastgoed dat vorig jaar nog is zijn afgestraft, maar kan gaan profiteren van de terugkeer van consumenten naar de winkelstraat bij het opengaan van de economie. Ook de turbulentie bij de cryptomunten werkt negatief door op het sentiment bij aandelen.”

Tech bedrukt

In de AEX eindigde staalproducent ArcelorMittal met een min van 5% onderaan. RD Shell ging 3% omlaag.

De toeleveranciers aan de chipsector ASML, Besi en ASMI hadden het ook zwaar met verliezen van respectievelijk 2,6%, 2% en 1,5%.

Chemicaliëndistributeur IMCD was met een winst van 0,4% een positieve uitzondering, na de aankondiging van een overname in Latijns-Amerika.

Bij de middelgrote fondsen eindigde laadpalenleverancier Alfen met een min van 4,3% onderaan. Biotechnologiebedrijf Galapagos zakte 3,4% en belandde daardoor weer onder €60.

Air France KLM moest 2,3% afstaan. Het Gerecht van de Europese Unie heeft een streep gezet door de staatssteun aan KLM, maar schort de gevolgen van de uitspraak op.

Flow Traders, die het juist van volatiliteit op de beurzen moet hebben, blonk uit met een winst van 3,5%.

Neways onderuit

Op de lokale markt ging Neways 4,7% omlaag. VDL Groep heeft zijn bod van €13 per aandeel op het bedrijf ingetrokken.

Aan de andere kant was Inpost in trek met een plus van 1,5%. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes verhoogde zijn verwachtingen voor het gehele jaar na sterke resultaten over het eerste kwartaal.

