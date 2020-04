ABN Amro legt claim neer bij Singaporees olieconcern

Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Ook wordt verwezen naar documenten die ingediend zijn bij de relevante toezichthouders in Singapore. Hin Leong Trading heeft onlangs uitstel van betaling aangevraagd.

ABN AMRO zou aan de onderneming zogeheten letters of credit verstrekt hebben. Met die instrumenten geeft ABN AMRO extra zekerheid van betaling of levering van goederen. Het is nog onduidelijk hoeveel geld met die instrumenten gemoeid is. ABN AMRO wil geen uitspraken doen over individuele klanten, zegt een woordvoerder in een reactie.

Hin Leong Trading had zo'n 4 miljard dollar geleend van meer dan twintig Singaporese en internationale banken. HSBC heeft met 600 miljoen dollar de grootste blootstelling aan het bedrijf.