Column: veel flauwekulbanen, weinig arbeidsproductiviteit

Financieel

Beursblog: vooral techaandelen verliezen in VS

In de VS stonden vrijdag opnieuw vooral technologieaandelen onder druk. Daardoor leverde de Nasdaq aanzienlijk meer in dan de Dow Jones. Beleggers bleven zich grote zorgen maken of centrale banken de hoge inflatie kunnen beteugelen zonder de economie in een recessie te storten.