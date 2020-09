Vermogenstoets voor zelfstandigen van tafel

Het kabinet wilde oorspronkelijk in het derde steunpakket een vermogenstoets invoeren bij de Tozo. Die betekende concreet dat zelfstandigen met meer dan 46.250 euro aan vermogen geen aanspraak meer konden maken op de speciale bijstand. Dat ging dan om zogenoemde ’beschikbare geldmiddelen’, zoals cash, spaargeld of beleggingen.

Maar vanwege de strengere en landelijke maatregelen die het kabinet nu neemt tegen corona, gaat een streep door die maatregel, zei premier Rutte maandagavond bij de coronapersconferentie. Althans, dat is het plan van het kabinet. Rutte houdt nog een kleine slag om de arm, omdat het schrappen van de toets voor problemen zorgt in de uitvoering. De gemeenten, die de Tozo uitkeren, hadden de toets namelijk al ingebed in de nieuwe Tozo-regeling.