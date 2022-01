Senioren sluiten massaal hypotheek over

Het aantal hypotheekaanvragen bestemd voor oversluiten is met 91% gestegen. De sterkste stijging doet zich voor onder 55-plussers (+104%), meldt De Hypotheker woensdag. In het vorige kwartaal leek de hypotheekrente weer wat te gaan stijgen.

De adviesketen wijt die relatief sterke stijging bij oversluitingen onder ouderen mede aan het gebrek aan geschikte seniorenwoningen: „Daardoor wordt veel vaker gekozen voor het oversluiten van de hypotheek in plaats van het kopen van een nieuwe woning.”

Ondertussen blijft de woningmarkt wel hevig oververhit, blijkt uit de cijfers van De Hypotheker. Tegenover de enorme prijsstijging staat een lager aantal huizenverkopen en minder hypotheekaanvragen voor een aankoop. Het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning daalde in het vierde kwartaal vorig jaar met 15% ten opzichte van dezelfde periode in 2020, aldus de keten.

Vooral in de noordelijke provincies waren veel hypotheekaanvragen bestemd voor oversluiten. In Drenthe was er een plus van 204%, in Friesland was dat +159%. Bijna één op de vijf hypotheekaanvragen is bestemd om de eigen woning te verbeteren.

Doorstroming

Volgens directeur Michel van den Akker van De Hypotheker zou de nieuwe minister van Volkshuisvesting naast het bouwen van starterswoningen ’vol’ moeten inzetten op de bouw van levensbestendige woningen. „Alleen zo kan de doorstroming óók voor andere leeftijdsgroepen op gang komen en hebben ook jongere generaties uitzicht op een betaalbare woning.”