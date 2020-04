Ahold Delhaize verwacht flinke omzetstijging

Ahold Delhaize maakt de eerstekwartaalcijfers bekend op 7 mei, maar voelt zich genoodzaakt een tussentijdse update te geven vanwege de coronacrisis. Topman Frans Muller zal woensdag de nodige vragen van aandeelhouders beantwoorden tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Ahold Delhaize verwacht dat de omzet in de Verenigde Staten toeneemt met 14% en in Europa met 10%.

Volgens Muller was het vorige maand goed te zien dat consumenten in de VS begonnen met het aanleggen van voorraden. De omzet groeide met maar liefst 34%. ,,In Europa begon dat eind februari al en was er sprake van een versnelling in maart. De omzet steeg afgelopen maand met ongeveer 16%.”