'Air France staakt strijd om Aigle Azur'

Parijs - De Franse luchtvaartonderneming Air France, onderdeel van Air France-KLM, heeft naar verluidt geen interesse meer in de overname van de failliete branchegenoot Aigle Azur of delen van die maatschappij. Dat meldt persbureau AFP op basis van bronnen. Vier andere partijen zouden nog wel in de markt zijn voor de boedel van de Franse maatschappij.