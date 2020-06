’Vrouwen hakken knopen door’

Suzanne van Ketel (l.) met Toekie van Apeldoorn. Ⓒ De Telegraaf

Het leek uitgerekend een man die de autorally van Topvrouwen.nl won: jhr. Jan van der Does de Willebois. ,,We hebben nog nèt geen bolle ruiten”, omschreef hij als chauffeur vrolijk de samenwerking met zijn echtgenote, notaris Jeannine van der Does de Willebois-Geurts. Overigens was zij de navigator, die zei hoe hij rijden moest. Dus was het wellicht wèl een vrouw die bovenaan eindigde.