AEX raakt zicht op 600 punten verder kwijt

De AEX-index eindigde 0,4% lager bij een stand van 594,16 punten. Rond de lunch ging de hoofdgraadmeter nog terug naar een intraday dieptepunt van 591,43 punten. Aan het begin van de handel De AMX-index koerste 0,6% lager bij 883,1 punten.

Eldrs in Europa moesten de beurzen ook terrein prijsgeven. De DAX-index in Duitsland raakte 0,5% kwijt. De Duitse producentenprijzen daalden in oktober met 0,2%, een tegenvaller volgens analisten. De CAC 40 in Frankrijk verloor 0,3%, de grootste beurs in Europa ging in Londen 0,8% terug.

Volgens Stefan Koopman, econoom bij Rabobank, komt een scenario dat het een moeilijke opgave wordt om het laatste puzzelstukje van het voorlopige handelsakkoord tussen China en Amerika te leggen steeds dichterbij. „Het aannemen van de Hongkong-wet in de Senaat heeft nog extra olie op het vuur gegooid. De tekst over onder meer het beschermen van de mensenrechten komt straks op het bordje van president Trump die dan de afweging moet maken om wel of niet een handtekening te gaan zetten. Hij moet daarbij ook kijken naar de brede steun die er zowel bij de Conservatieven als bij de Democraten leeft om actie tegen China te ondernemen. Verder heeft de regering in Peking door het aandringen op het intrekken van de bestaande importheffingen het sluiten van een handelsdeal ingewikkelder gemaakt.”

Corné van Zeijl, analist bij Actiam, constateert daarnaast dat er langzamerhand haarscheurtjes in de economie van de VS komen. „Zo is het vertrouwen bij Amerikaanse CEO’s gedaald naar het laagste niveau sinds de schuldencrisis. Ook de stijging van de wekelijkse uitkeringsaanvragen in Amerika is een indicator dat het op de arbeidsmarkt geleidelijk aan minder goed gaat.”

Volgens Van Zeijl zal er vanavond niet zo veel aandacht zijn voor de notulen van de laatste vergadering die de Amerikaanse centrale bank vorige maand heeft gehouden. In oktober werd voor derde keer dit jaar de rente neerwaarts bijgesteld met 25 basispunten. „Er wordt vooral gekeken naar mogelijke indicaties wanneer een nieuwe renteverlaging in het verschiet kan liggen.”

Bij de hoofdfondsen stonden de financiële waarden onder druk. Aegon duikelde 1,9%. Voor ABN Amro werd 1,3% minder betaald. ING zakte 1%. ASR dat een koersdoelverhoging van Mediobanca kreeg, hield de schade beperkt tot een verlies van 0,2%.

Het zwaarwegende oliefonds RD Shell ging 1,7% achteruit. IMCD sloot de rij met een koersdip van 2,6%.

Philips sloot fractioneel lager. Het zorgtechnologiebedrijf meldde problemen met een van zijn defibrillators bij de Amerikaanse toezichthouder FDA, er zijn er 24.000 in omloop in de VS.

Bij de winnaars hield Galapagos dankzij 2,2% winst de koppositie in handen. De kooplust bleef rond het biotechfonds bestaan. Betalingsverwerker Adyen boekte een plus van 1,1% na een koopadvies van Bank of America.

Takeaway maakte een pas op de plaats. De maaltijdbezorger heeft het biedingsbericht naar buiten gebracht voor de geplande fusie met de Britse branchegenoot Just Eat. Prosus (-1,4%) dat ook een bod heeft gedaan op Just Eat liet in een reactie weten om de aandeelhouders van het Britse bezorgbedrijf te blijven benaderen met redenen om het bod van Takeaway af te wijzen.

Bij de middelgrote fondsen liet SBM Offshore 1,4% liggen, terwijl ingenieursbureau Arcadis onderaan bungelde met een koersverlies van 2,5%.

TKH raakte 2,4% kwijt. Het kabelbedrijf kondigde aan zijn onderdeel in Ittervoort te sluiten.

OCI zette de neergang voort met een 1,9% lager notering. De kelderende prijs van Ureum, een hoogwaardige meststof dat bij een onderdeel van het bedrijf wordt geproduceerd, speelt het aandeel al sinds begin deze maand flink parten.

Baggeraar Boskalis prijkte boekte een plus van 0,6%. De baggeraar sleepte een aantal contracten ter waarde van $120 miljoen in de wacht. TomTom pakte na een eindsprint met een vooruitgang van 2% de koppositie.

Bij de smallcaps sprankelde Kiadis Pharma wederom, dankzij 21,8% koersoploop. Vorige week ging de koers van het biotechfonds nog hard onderuit na de melding per direct te stoppen met de ontwikkeling van zijn belangrijkste geneesmiddel

Bouwbedrijf VolkerWessels gaat ex-dividend en reageert op de volgende aankoop van aandelen door investeringsmaatschappij Reggeborgh. Dit fonds van de familie Wessels bezit nu 69,69% van VolkerWessels.

Softwaremaker TIE Kinetix (-2,3%) meldde over zijn boekjaar een winstdaling.

