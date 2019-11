Rood Damrak loost financials

De AEX-index noteerde daarop 0,6% verlies bij 593,1 punten. De AMX-index koerste toen 0,7% lager bij 882,4 punten.

De grote Europese indices bewogen in dezelfde lijn mee. De Duitse producentenprijzen daalden in oktober met 0,2%, een tegenvaller volgens analisten.

Aziatische beurzen boden tegenwind. Vooral techaandelen gingen terug. De Japanse export daalde in oktober met 9,2% op jaarbasis, de sterkste daling in drie jaar tijd. Volgens ING zijn er juist signalen van herstel. De tweede beursnotering van Alibaba, in Hongkong, zou de grootste sinds 2010 kunnen worden.

Op Wall Street kwam de recordreeks van de Dow en S&P 500 ten einde. De eerste futures voor opening van de beurs om 15.30 staan licht in het rood. President Trump dreigde China met hogere importheffingen. Op de agenda staan om 13 uur de hypotheekaanvragen in de VS en om 20 uur de publicatie van de Federal Reserve-notulen.

De euro zakte een fractie tot $1,10695. Bitcoin verloor 0,5% tot $8200. Brentolie zakte 0,2% tot $60,80 per vat.

Bij de hoofdfondsen boekte staalmaker ArcelorMittal bijna 3% verlies. Financiële waarden Aegon (-2,$%), ABN Amro (-2,1%), ING (-1,1%) en ASR (-2%), dat een adviesverhoging van Mediobanca kreeg, raakte 1,7% waarde kwijt.

Philips meldde problemen met een van zijn defibrillators bij de Amerikaanse toezichthouder FDA, er zijn er 24.000 in omloop in de VS.

Bij de winnaars ging biochemiebedrijf Galapagos dankzij 0,9% winst aan kop.

Baggeraar Boskalis sleepte een aantal contracten ter waarde van $120 miljoen in de wacht.

Bouwbedrijf VolkerWessels reageerde op de volgende aankoop van aandelen.

