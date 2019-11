Takeaway hervat opmars; AEX beperkt schade

De AEX-index noteerde daarop rond drie uur 0,5% verlies bij 593,63 punten. De AMX-index koerste 0,7% lager bij 882,30 punten.

De DAX-index in Duitsland raakte 0,6% kwijt. De Duitse producentenprijzen daalden in oktober met 0,2%, een tegenvaller volgens analisten. De CAC 40 in Frankrijk verloor 0,3%, de grootste beurs in Europa ging in Londen 0,9% terug.

Op Wall Street kwam gisteravond de recordreeks van de Dow en S&P 500 ten einde. De eerste futures voor opening van de beurs om 15.30 staan licht in het rood. President Trump dreigde China met hogere importheffingen.

Corné van Zeijl, analist bij Actiam, benadrukt dat het optimisme bij beleggers enigszins getemperd is vanwege de dreigende taal van Trump. Daarnaast wijst hij er op dat het besluit van de Amerikaanse Senaat over het beschermen van mensenrechten in Hongkong ook heeft bijgedragen aan de terugtrekkende beweging van de koersen. „Inmenging bij interne aangelegenheden ligt erg gevoelig in China. Voor een goed einde van het beursjaar is vooral van belang dat er een handelsdeal op tafel ligt voordat op 15 december de nieuwe Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen ingaan.”

Verder komen er langzamerhand haarscheurtjes in de economie van de VS, constateert Van Zeijl. „Zo is het vertrouwen bij Amerikaanse CEO’s gedaald naar het laagste niveau sinds de schuldencrisis. Ook de stijging van de wekelijkse uitkeringsaanvragen in Amerika is een indicator dat het op de arbeidsmarkt geleidelijk aan minder goed gaat.”

Volgens Van Zeijl zal er vanavond niet zo veel aandacht zijn voor de notulen van de laatste vergadering die de Amerikaanse centrale bank vorige maand heeft gehouden. In oktober werd voor derde keer dit jaar de rente neerwaarts bijgesteld met 25 basispunten. „Er wordt vooral gekeken naar mogelijke indicaties wanneer een nieuwe renteverlaging in het verschiet kan liggen.”

Bij de hoofdfondsen boekte staalmaker ArcelorMittal 1,7% verlies. Financiële waarden stonden ook onder druk. Aegon duikelde 1,9%). Voor ABN Amro werd 1,4% minder betaald. ASR dat een koersdoelverhoging van Mediobanca kreeg, hield de schade beperkt tot een verlies van 0,2%.

Philips (-0,1%) meldde problemen met een van zijn defibrillators bij de Amerikaanse toezichthouder FDA, er zijn er 24.000 in omloop in de VS.

Bij de winnaars ging Galapagos dankzij 1,1% winst aan kop. De kooplust blijft rond het biotechfonds bestaan. Betalingsverwerker Adyen boekte een plus van 0,4% na een koopadvies van Bank of America.

Takeaway hervatte de opmars met een winst van 0,7%. De maaltijdbezorger heeft het biedingsbericht naar buiten gebracht voor de geplande fusie met de Britse branchegenoot Just Eat. Prosus (-1,4%) dat ook een bod heeft gedaan op Just Eat liet in een reactie weten om de aandeelhouders van het Britse bezorgbedrijf te blijven benaderen met redenen om het bod van Takeaway af te wijzen.

Bij de middelgrote fondsen liet SBM Offshore 1,4% liggen, terwijl ingenieursbureau Arcadis onderaan bungelde met een koersverlies van 3,3%.

TKH raakte 2,5% kwijt. Het kabelbedrijf kondigde aan zijn onderdeel in Ittervoort te sluiten.

OCI zette de neergang voort met een 1% lager notering. De kelderende prijs van Ureum, een meststof dat bij een onderdeel van het bedrijf wordt geproduceerd, speelt het aandeel al sinds begin deze maand flink parten.

Baggeraar Boskalis prijkte bovenaan met een plus van 1,2%. De baggeraar sleepte een aantal contracten ter waarde van $120 miljoen in de wacht.

Bij de smallcaps sprankelde Kiadis Pharma wederom, dankzij 17,5% koersoploop. Vorige week ging de koers van het biotechfonds nog hard onderuit na de melding per direct te stoppen met de ontwikkeling van zijn belangrijkste geneesmiddel

Bouwbedrijf VolkerWessels gaat ex-dividend en reageert op de volgende aankoop van aandelen door investeringsmaatschappij Reggeborgh. Dit fonds van de familie Wessels bezit nu 69,69% van VolkerWessels.

Softwaremaker TIE Kinetix (-2,4%) meldde over zijn boekjaar een winstdaling.

