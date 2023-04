Premium Het beste van De Telegraaf

Zien staken doet staken: 40% werkenden wil werk neerleggen

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Ook bij ING werd voor het eerst in jaren gestaakt. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Meer dan de helft van de werknemers vindt het een goede zaak dat er in Nederland meer wordt gestaakt. Liefst 40% is bereid om ook zelf het werk langere tijd neer te leggen. Dat blijkt uit een onderzoek van vakbond CNV onder 2500 leden. ,,Mensen zien dat staken loont, gelet op de hogere salarissen die we er voor veel werknemers uitslepen”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.