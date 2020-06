Ⓒ ANP

Een mooi bedrijf, dat helemaal niet in de problemen zou zitten als het een normale kapitaalsstructuur had. Zo omschrijven kenners de Hema. Ze doelen op de schuldenberg van €880 miljoen. Of en hoe Hema daar ooit nog van afkomt, moet maandag blijken. ’Het doemscenario? Dat Nederland na Unilever nog een oer-Hollands icoon verliest,’ zegt een betrokkene.