Musk grapt dat hij Manchester United gaat kopen

Musk reageerde hij op de vraag of een eerder tweet serieus moest worden opgevat. Daarin had hij geschreven: ’Ik koop Manchester United, graag gedaan’ zonder verdere details. Ontevreden fans van de onder voormalige Ajax-coach vooralsnog dramatisch presterende club, hadden Musk daartoe eerder opgeroepen. Die fans zijn de huidige eigenaren van de club, de Amerikaanse familie Glazer, al een tijdje meer dan beu.

Musk publiceert vaker grappig bedoelde tweets, zoals de aankondiging in april toen hij meldde dat hij Coca-Cola ging kopen om weer cocaïne aan het recept toe te voegen. Enkele weken eerder was een tweet waarin hij aankondigde Twitter te kopen weldegelijk de opmaat tot een poging tot een echte overname. Die is inmiddels ook weer afgeketst, en wordt verder uitgevochten in de rechtszaal. Tweets in 2018 waarin hij aankondigde zijn autobedijf Tesla weer van de beurs te halen, bracht hem in conflict met de beurstoezichthouder SEC.