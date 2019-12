Winstnemingen op Aziatische beurzen

De Hang Seng-index in Hongkong eindigde na een verkorte handelssessie 0,5 procent in de min en boekte afgelopen jaar een winst van ongeveer 9 procent. In Sydney sloot de All Ordinaries na een halve handelsdag 1,8 procent lager. De Australische beurs won in 2019 meer dan 18 procent.

In Shanghai, waar wel de hele dag wordt gehandeld, noteerde de beurs tussentijds 0,1 procent hoger. Op macro-economisch vlak bleek uit officiële cijfers van de overheid dat de bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese economie in december is gestabiliseerd ten opzichte van de voorgaande maand. De Chinese beursgraadmeter stevent af op een jaarwinst van ruim 21 procent.