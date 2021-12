Google deelt extra bonus van $1600 uit na uitstel terugkeer naar kantoor

Het bedrijf geeft alle werknemers, inclusief stagiaires, in december een eenmalige contante bonus van $1600. De bonus is een aanvulling op de thuiswerktoeslag en de welzijnsbonus van Google, om zijn werknemers te ondersteunen tijdens de coronapandemie. Hoeveel geld het bedrijf in totaal voor dit doel heeft gereserveerd is niet bekend.

Welzijn werknemers daalt

Uit een intern onderzoek van Google in maart bleek dat het welzijn van de werknemers is gedaald, waarna het bedrijf een reeks van maatregelen aankondigde, waaronder een welzijnsbonus van 500 dollar.

Vorige week stelde Google zijn terugkeer-naar-kantoorplan voor onbepaalde tijd uit vanwege de opmars van de Omikron-variant. Ook zou er onder de werknemers enige weerstand zijn tegen de vaccinatieverplichting van het bedrijf. Google ging er eerder van uit dat het personeel vanaf 10 januari weer op kantoor zou zijn.