’Appgroep zorgt bij thuiswerker voor irritaties’

Ⓒ Foto 123RF

Amsterdam - Mails die 24 uur per dag binnenkomen en appgroepen met collega’s die ook ’s avonds en in het weekend hun mond niet kunnen houden: het recht op onbereikbaarheid lijkt belangrijker dan ooit om nog een beetje mentaal gezond te kunnen blijven als digitale thuiswerker. In een aantal cao’s is dit recht ook vastgelegd. Maar hoe werkt dat in de praktijk?