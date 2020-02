Vijf vragen over de zware beursverliezen door corona

- Waarom heet het een correctie?

Omdat de prijzen zich dan corrigeren naar de langetermijntrend. De afgelopen jaren waarschuwden meerdere beleidsmakers, waaronder president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB), voor een zeepbel op de aandelenmarkten. Een schok zoals nu de vrees voor het coronavirus teweeg brengt, kan die zeepbel doen barsten. Dat is pijnlijk voor individuele beleggers, maar op de lange termijn juist gezond voor de prijsvorming op de financiële markten.

- Hoe staan de grootste beurzen er nu voor?

De mondiale beurzen stevenen vrijdag af op hun slechtste handelsweek sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008. In de Verenigde Staten daalde de breed samengestelde S&P 500 sinds een recordstand op 19 februari met 12 procent. Daarmee onderging het mandje van Amerikaanse bedrijven een correctie in de kortste periode ooit. In Europa daalden de beurzen in Parijs, Berlijn en Amsterdam sinds de laatste piek tot 13 procent. De Italiaanse beurs in Milaan, het Europese epicentrum van de corona-uitbraak, verloor 14 procent. In Azië waren de verliezen in onder meer in Japan en Zuid-Korea ook groot genoeg om een correctie genoemd te worden.

- Wat als dit zo doorgaat?

Als een correctie aanhoudt tot een daling van 20 procent of meer, is er officieel sprake van een zogeheten 'bear market' op de beurs. Dat is een periode van wijdverspreid pessimisme met langdurige koersdalingen. Dat gebeurt vaak op het moment dat de economie een recessie nadert of al te kampen heeft met een economische neergang. Instanties als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwden wel dat het coronavirus negatief kan uitpakken voor de groei van de wereldeconomie, maar er zijn nog geen voorspellingen geweest over mogelijke krimp van de mondiale economie.

- Waar zijn beleggers nu bang voor?

Dat het coronavirus, dat zich naar meer landen verspreidt, een pandemie wordt. Het scenario van grootschalige sluitingen van bedrijven, massa-quarantaines en opdrogend toerisme kan de mondiale economie dan aanzienlijke schade toebrengen.

- Wanneer was voor het laatst een correctie of een 'bear market'?

De laatste correctie op de Europese beurzen en op Wall Street was eind 2018. Toen drukten de sombere vooruitzichten over de wereldeconomie het marktsentiment.