Beursblog: AEX en Wall Street hoger richting toespraak Powell

Door Bernard Vogelsang

Beleggers voorzichtig richting Jackson Hole. Ⓒ ANP / HH AEX 718.25 0.62 %

Amsterdam - De Amsterdamse beurs is donderdag 0,6% hoger gesloten. Beleggers waren in afwachting van een toespraak die Fed-voorzitter Jerome Powell vrijdag geeft tijdens de conferentie van centrale bankiers in Jackson Hole. Hij moet een balans vinden tussen het bestrijden van de hoge inflatie en het beschermen van de economische groei in de VS.