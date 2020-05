Driekwart geeft Airbnb-inkomsten niet netjes op

Dat blijkt uit een steekproef van de Belastingdienst.

Wie bijvoorbeeld tijdens een vakantie het huis aan toeristen verhuurt, moet 70% van de inkomsten opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting. In 2017 deden ongeveer 8000 mensen dit.

Opgeven

Van alle mensen die een kamer of het hele huis verhuurt, geeft bijna de helft de inkomsten niet netjes op bij de fiscus. Van de mensen die dit specifiek slechts voor de korte termijn doet, bijvoorbeeld via Airbnb, HomeAway of Booking.com, is dit zelfs driekwart.

De Belastingdienst schrijft in het rapport dat er meer aandacht besteed moet worden aan het toezicht, en dat moet worden onderzocht of het versimpelen van wet- en regelgeving wenselijk is.