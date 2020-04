'Hogere opening voor Wall Street'

Ⓒ ANP XTRA

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan voor een hogere opening. Beleggers waren positief nu in steeds meer Europese landen voorzichtig stappen worden gezet om de coronamaatregelen te versoepelen. De Amerikaanse president Donald Trump zou ook een stappenplan voor het herstarten van de Amerikaanse economie willen aankondigen. Ook verwerken ze cijfers over de steunaanvragen die licht meevielen. De afgelopen maand zijn 22 miljoen Amerikanen werkloos geraakt.