Premium Financieel

Verkoop failliet Conservatrix bijna rond

De curatoren van Conservatrix zijn in de laatste onderhandelingsfase beland voor de portefeuille-overdracht van deze in 2020 omgevallen levensverzekeraar. Wat bij de gesprekken helpt is dat de failliete boedel over afgelopen jaar een winst van €71 miljoen boekte.