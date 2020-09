’Uitstel CO2-taks overwegen om banenbehoud’

Dat stelt vakbond FNV als reactie op de brief van ondernemingsraden van elf grote chemische bedrijven. Zij vrezen dat een te scherpe nationale CO2-heffing tienduizenden banen op het spel zet.

„FNV staat nog steeds achter de CO2-heffing zoals die is uitonderhandeld in het Klimaatakkoord”, zegt vicevoorzitter Kitty Jong. „Maar nu de industrie onder druk staat door de coronacrisis vinden we dat je in alle redelijkheid kan kiezen voor uitstel als dat werkgelegenheid behoudt. Maar het mag niet tot afstel leiden. De vraag is dus: wat zet de industrie er tegenover?”

Iets meer dan een jaar geleden noemde de vakbond het banenverliesargument in de discussie rond de CO2-heffing nog ’het ultieme chantagemiddel’. „Nederland heeft een ijzersterke en concurrerende economie. Bedrijven zitten hier graag. Niet zozeer vanwege lage belastingen, maar vooral vanwege het rendement, een betrouwbare overheid, bekwaam personeel en goede infrastructuur”, schreef Kitty Jong in een opinieartikel.

’Vermijdbaar’

Het klopt volgens Jong dat FNV daar nu genuanceerder in staat. „Destijds waren werkgevers ook massaal tegen een heffing überhaupt, nu gaat het om een heffing op vermijdbare uitstoot.”

Toch benadrukt ze dat de vakbond niet verschoven is als het gaat om het halen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

„Als er uitstel nodig is door de coronacrisis moet de industrie met een eigen plan komen en tonen hoe het wel kan. Dat zou de zorg van het uitstellen van afspraken wegnemen. Want als de stok achter de deur er niet is gaan we de doelen - uitstoot tot nul reduceren - niet halen.”