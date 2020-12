Waarde polis gedupeerden Conservatrix soms duizenden euro’s lager

Noor Zetteler en Willen Jan van Andel, de curatoren van Conservatrix. Ⓒ FOTO THIJS ROOIMANS

De eerste duidelijkheid voor tienduizenden gedupeerde polishouders van de failliete verzekeraar Conservatrix, is wellicht niet waar ze op hoopten. De curatoren denken 60 tot 90% van de waarde van hun polissen terug te kunnen geven. Dat komt neer op kortingen van, in het slechtste geval, vele duizenden euro’s per klant.