Dokkum: Vestingstad van ’t Wad

Burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noard East Fryslân waaronder centrumstad Dokkum en liefst 50 dorpjes met beeldschone kerkmonumenten vallen, is blij met het nieuwe hotel. Het kent in de eerste fase 16 kamers en een prima restaurant met chef-kok Michael Roest, voormalig uitbater van De Waard van Ternaard. „We willen de regiofunctie van Dokkum benadrukken. De stad moet een toeristische landingsplek worden. We willen groeien”, vertelt Kramer tijdens een borrel in het smaakvolle Abdij Hotel. Opvallend zijn de degelijke meubelstukken van het Friese interieurmerk Pilat&Pilat uit Twijzel.

Vastgoedman Eric Kooistra (l.) en bier-printondernemer Leon van der Meer.

Het hotel opent binnen enkele weken een naast gelegen pand met vier kamers. Verder is een ander aanpalend oud hotel gekocht. In totaal moeten er in een paar jaar 80 kamers verrijzen. Als ook het Beursgebouw op de Markt tot horeca wordt omgebouwd is met de totale ontwikkeling liefst 11 miljoen euro gemoeid. „Wij hebben als initiatiefnemers elk ons eigen bedrijf maar investeren uit liefde voor de stad in het uit 1535 stammende gebouw dat ooit weeshuis was”, benadrukt de noordelijke kledingkoning Jan-Michiel van der Gang.

Chef-kok Michael Roest en hotelmanager Iris Boersma bij het standbeeld van Bonifatius.

Met Leon van der Meer, mede-eigenaar van het 400 medewerkers tellende printbedrijf Probo en medeoprichter van brouwerij Dockum met merken als Dutch ipa en Kâld Kletske, staalfabrikant Hartog Ensel, vastgoedman Eric Kooistra en transporteur Peter Schregardus zet het viertal zich in om Dokkum op de kaart te zetten en een goed woon- en werkklimaat te stimuleren. Zij willen ook aanhaken op het project Holwerd aan Zee waarin 65 miljoen euro wordt gestoken. „We maken een groot gat in de dijk om bij voorbeeld een haven te creëeren. Jaarlijks passeren 600.000 toeristen Dokkum om van Holwerd naar Ameland te gaan. Wij hopen een deel daarvan in Dokkum te krijgen maar willen ook meerdaagse toeristen”, legt de burgemeester uit.

Jelle Bos op de lege Engelsmanplaat.

Allen vinden dat door de coronacrisis Nederlanders best vakantie kunnen vieren in het noorden. Toeristisch ondernemer Jelle Bos van Beleef Lauweroog en Bos Marine Services die net voor de crisis zijn camping voor een topprijs verkocht aan Franse investeerders gelooft in ontwikkeling van De Waddenzee. Bos: „Het is fantastisch hier. Je kunt met jeeps op safari gaan of met een boot droog te vallen zandplaten , zoals Engelsmanplaat bezoeken. Het is een onvergetelijke ervaring. Schoon zout water in het gezicht en continu wisselende luchten. Niet wij maar het tij is de baas. Het is machtig mooi!”