Nieuwe eigenaar voor Miss Etam en Claudia Sträter

De winkels verdienen een nieuwe kans, aldus Rozenboom. „Toen duidelijk werd dat de Nederlandse FNG-merken meegetrokken werden door het faillissement van de Belgische moeder wist ik direct dat ik dat niet wilde laten gebeuren. En nadat ik mij verder verdiept had in de op tafel liggende plannen van het Nederlandse management ben ik ervan overtuigd dat er een mooie toekomst voor de groep in het vooruitzicht ligt.”

Bij de vier winkelketens van FNG Nederland werken 1300 tot 1500 mensen. Het is nog niet duidelijk of zij allemaal hun baan kunnen houden. De komende weken wil de nieuwe eigenaar de strategische plannen ’verder aanscherpen’. Daarbij wordt ook gekeken naar welke winkels open blijven.