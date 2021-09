Healthtech-bedrijven lopen tegen muur aan bij verdere groei

Nederland telt meer dan duizend actieve healthtech-bedrijven waarvan driehonderd met externe investering. Vergeleken met andere landen zijn er in ons land een hoog aantal start-ups in de sector die in april van dit jaar een recordfinanciering ophaalde van meer dan €500 miljoen jaar-op-jaar.

Ondanks de recordinvesteringen blijkt het ophalen van financiering een groot probleem voor oprichters, ongeacht in welke fase het bedrijf zit. Zo geeft 56% van de oprichters aan het een uitdaging te vinden om investeerders met de juiste expertise aan te trekken en 35% geeft aan dat ze geen investeerders kunnen vinden die voldoende financiering kunnen verstrekken passend bij hun groeifase.

Inkoopbeleid

Naast de financieringsproblemen geeft 26% van de oprichters aan dat het certificeringsproces van hun product onduidelijk voor ze is en daarom veel tijd en geld kost. Als ze daarna willen opschalen naar een volgende fase, dan geeft 42% van de oprichters aan dat het inkoopbeleid van ziekenhuizen gefragmenteerd is en lang duurt.

Nederlandse healthtech-bedrijven lopen volgens het onderzoek in elke fase tegen structurele uitdagingen aan. Dit heeft negatieve gevolgen voor de conversie van start-ups naar scale-ups, die in Nederland (29%) een stuk lager ligt dan bijvoorbeeld in Israël (71%). De knelpunten kunnen ervoor zorgen dat bedrijven met hun innovaties naar het buitenland vertrekken, waar de omstandigheden gunstiger zijn en meer financiering beschikbaar is. Dit is volgens Techleap een gemiste kans voor Nederland, dat juist met grote succesvolle bedrijven als Philips, de ideale broedplaats voor medische innovatie zou moeten zijn.

Verandering

Om ervoor te zorgen dat Nederlandse healthtech-startups op eenzelfde niveau kunnen opschalen als hun vakgenoten in andere ecosystemen, is volgens Techleap verandering op meerdere vlakken nodig. Alle betrokken partijen, zoals beleidsmakers, gezondheidspioniers en leidinggevenden in de zorgsector moeten samenwerken aan zaken als het opzetten van een versneld implementatie programma voor startups en het opzetten van een nationale infrastructuur voor data in de gezondheidszorg.

„De vele innovatieve Nederlandse startups in de healthtech-sector hebben moeite om door te groeien, terwijl dit cruciaal is voor de ontwikkeling van de gezondheidszorg. De behoefte aan verandering en het momentum om samen te werken om dit mogelijk te maken, is nog nooit zo groot geweest. We hebben de technologieën, de wetenschappers, de ondernemers en het kapitaal om een enorme impact te maken. We moeten nu handelen om het potentieel van healthtech in Nederland te ontketenen”, aldus Maurice van Tilburg, Directeur Capital bij Techleap.nl.