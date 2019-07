'Contract VS goed nieuws voor Sif'

Sif heeft opdracht gekregen voor de productie van 84 monopiles voor het offshore windpark Vineyard, wat het eerste windpark is voor de kust van de VS. Windpark Vineyard ligt dik 20 kilometer uit de kust van het Amerikaanse Martha's Vineyard in de staat Massachusetts. Het windpark is straks goed voor een capaciteit van 800 megawatt. De palen worden volgend jaar en in 2021 op transport gezet. Er werden geen financiële details gemeld.

ING stelt dat Sif met deze "significante" nieuwe opdracht zijn prognoses voor 2020 verbetert en dat het bedrijf ook zijn eerste grote offshore project buiten Europa heeft binnengehaald. Het advies staat op hold, met een koersdoel van 10,50 euro. Het aandeel Sif noteerde maandag omstreeks 09.40 uur een plus van 13 procent op 11,48 euro.