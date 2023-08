Review Dyson Gen5Detect: draadloze stofzuiger maakt handig schoon met laserlicht

Draadloze stofzuigers hebben hetzelfde voordeel als nadeel: de accu. Er is weinig dat zo bevrijdend voelt als voor het eerst zonder draad stofzuigen. Tegelijkertijd gaat er hetzelfde gebeuren als bij je smartphone: de lithium-ion-accu houdt het naar verloop van tijd minder lang vol. Bij het uitzoeken van een draadloze stofzuiger is het dan ook handig om voor een kwaliteitsproduct te gaan, waarvan de accu vervangbaar is. Dat laatste is het geval bij deze Dyson Gen5detect.

De stofzuiger doet zijn werk ook op een tapijt Ⓒ Dyson