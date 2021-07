AEX werkt zich omhoog achterop bij Takeaway

De AEX-index noteert rond kwart over twaalf 0,4% hoger op 734,63 punten. Een dag eerder werd nog een nieuwe tussentijdse piek van net boven 738 punten neergezet. De Midkap-index gaat ook 0,4% vooruit naar 1053,1 punten.

De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen waren ook positief gestemd en klommen tot 0,4%.

Wall Street liet gisteravond een goede start van het derde kwartaal zien. Om 14.30 uur komen cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt naar buiten. De banengroei in de Verenigde Staten speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het monetaire beleid van de Federal Reserve.

Daam Martijn van Holst, handelaar bij ABN Amro ODDO BHF, benadrukt dat beleggers vooral in afwachting zijn hoe het Amerikaanse banenmotor heeft gepresteerd. „Gelet op de ontvangst in de voorbije maanden, waarbij de beurzen toch omhoog gingen na een tegenvallend banencijfer is het moeilijk te zeggen welke reactie weer vanmiddag gaan zien.”

Verder wijst hij er op dat het nieuwe cijferseizoen steeds meer zijn schaduw vooruit werpt. „Het is positief dat we nog nauwelijks winstwaarschuwingen hebben gezien, maar juist signalen dat met de normalisering van de economie de activiteiten in sectoren, zoals de luchtvaart, flink aan het aantrekken zijn. Het zal vooral spannend zijn in hoeverre het optimisme al in de koersen is verwerkt.”

Ook gaat de aandacht uit naar de vergadering van oliekartel OPEC. OPEC-leider Saudi-Arabië en bondgenoot Rusland leken donderdag dicht bij een akkoord om meer olie op te pompen, maar uiteindelijk werd er toch geen deal bereikt. Het besluit over de productieverhogingen is nu uitgesteld tot vrijdag.

De financiële markten verwerken ook het nieuws dat een Amerikaans belastingplan voor multinationals de steun heeft gekregen van 130 landen, waaronder Nederland. Het plan moet ervoor zorgen dat ondernemingen die in meerdere landen actief zijn, in al die landen belasting betalen. Wereldwijd gaat de minimale winstbelasting voor die bedrijven bovendien naar 15%. De verhoging levert wereldwijd elk jaar naar verwachting zo'n $150 miljard aan extra belastinginkomsten op.

Chipfondsen in voorhoede

In de AEX laten chipfondsen een mooi herstel zien na de terugtrekkende beweging van een dag eerder. ASMI koerst 1,9% hoger nadat het bedrijf donderdag nabeurs aangaf dat de orderinstroom in het tweede kwartaal boven de eigen verwachting lag. ASML dikt 1,4% aan. BESI voegt 2% toe aan het vorige slot.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway valt ook in de smaak en kan 1,6% bijschrijven.

RD Shell behoort tot de schaarse dalers in afwachting van de gang van zaken bij de OPEC-vergadering. De koers van het olieconcern daalt 0,6%.

Midkapper GrandVision staat 0,2% in de min. Brillenconcern EssilorLuxottica heeft het moederbedrijf van Pearle definitief ingelijfd.

AMG prijkt bovenaan met een vooruitgang van 1,7%. Voor Galapagos hebben beleggers 0,5% meer over.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan gratis iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier aanmelden.