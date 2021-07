Beleggers pakken chipfondsen weer op; Shell in achterhoede

De AEX-index noteert rond kwart voor tien 0,5% hoger op 735,16 punten. Een dag eerder werd nog een nieuwe tussentijdse piek van net boven 738 punten neergezet. De Midkap-index gaat ook 0,5% vooruit naar 1055,49 punten.

Wall Street liet gisteravond een goede start van het derde kwartaal zien. Om 14.30 uur komen cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt naar buiten. De banengroei in de Verenigde Staten speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het monetaire beleid van de Federal Reserve.

Ook gaat de aandacht uit naar de vergadering van oliekartel OPEC. OPEC-leider Saudi-Arabië en bondgenoot Rusland leken donderdag dicht bij een akkoord om meer olie op te pompen, maar uiteindelijk werd er toch geen deal bereikt. Het besluit over de productieverhogingen is nu uitgesteld tot vrijdag.

In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten vrijdag een gemengd beeld zien, met forse verliezen voor de Chinese beurzen en een kleine winst voor de Nikkei in Tokio.

De financiële markten verwerken ook het nieuws dat een Amerikaans belastingplan voor multinationals de steun heeft gekregen van 130 landen, waaronder Nederland. Het plan moet ervoor zorgen dat ondernemingen die in meerdere landen actief zijn, in al die landen belasting betalen. Wereldwijd gaat de minimale winstbelasting voor die bedrijven bovendien naar 15%. De verhoging levert wereldwijd elk jaar naar verwachting zo'n $150 miljard aan extra belastinginkomsten op.

Unibail in voorhoede

In de AEX zit Unibail in de voorhoede met een plus 1,1%. Chipfondsen laten herstel zien na de terughtrekkende beweging van een dag eerder. ASMI koerst 1,7% hoger. ASML dikt 1,1% aan. BESI voegt 1,4% toe aan het vorige slot.

RD Shell behoort tot de schaarse dalers in afwachting van de gang van zaken bij de OPEC-vergadering. De koers van het olieconcern daalt 0,2%.

Midkapper GrandVision staat onveranderd. Brillenconcern EssilorLuxottica heeft het moederbedrijf van Pearle definitief ingelijfd.

TKH prijkt bovenaan met een vooruitgang van 1,8%. Voor Galapagos hebben beleggers 1% meer over.

