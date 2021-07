Goed banenrapport VS helpt AEX amper

De AEX sloot 0,3% boven het slot van donderdag op 733,6 punten. De Midkap-index ging 0,2% vooruit naar 1051,4 punten.

De overige Europese beurzen bleven wat achter De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 eindigden vrijwel onveranderd.

Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Dow Jones en de Nasdaq-index 0,1% respectievelijk 0,3% hoger.

Dat beleggers aanvankelijk voorzichtig positief reageerden op het nieuws dat er in de VS in juni een hoger dan verwachte 850.000 banen bij zijn gekomen, vindt hoofd vastrentende waarde Hendrik Tuch van Aegon Asset Management logisch. „Het is een prima cijfer en ook niet zodanig hoog dat inflatievrees de kop opsteekt.”

Tuch let bij de komende kwartaalcijferpublicaties wel extra op wat bedrijven over de loonontwikkeling gaan zeggen. „Fedex meldde onlangs werknemers meer te moeten betalen, maar dit door te kunnen berekenen. Maar als veel bedrijven dit doen, ontstaat er een loon-prijsspiraal. Ik verwacht overigens dat de winstcijfers wel goed zullen zijn.”

Daam Martijn van Holst, handelaar bij ABN Amro ODDO BHF, heeft hier ook vertrouwen in. „Het is positief dat we nog nauwelijks winstwaarschuwingen hebben gezien, maar juist signalen dat met de normalisering van de economie de activiteiten in sectoren zoals de luchtvaart, flink aan het aantrekken zijn. Het zal vooral spannend zijn in hoeverre het optimisme al in de koersen is verwerkt.”

Ook gaat de aandacht uit naar de vergadering van oliekartel OPEC. OPEC-leider Saudi-Arabië en bondgenoot Rusland leken donderdag dicht bij een akkoord om meer olie op te pompen, maar uiteindelijk werd er toch geen deal bereikt. Het besluit over de productieverhogingen is nu uitgesteld tot later vandaag.

De financiële markten verwerken ook het nieuws dat een Amerikaans belastingplan voor multinationals de steun heeft gekregen van 130 landen, waaronder Nederland. Het plan moet ervoor zorgen dat ondernemingen die in meerdere landen actief zijn, in al die landen belasting betalen. Wereldwijd gaat de minimale winstbelasting voor die bedrijven bovendien naar 15%. De verhoging levert wereldwijd elk jaar naar verwachting zo'n $150 miljard aan extra belastinginkomsten op.

Chipfondsen in voorhoede

In de AEX laten de toeleveranciers aan de chipsector een mooi herstel zien na de terugtrekkende beweging van een dag eerder. ASMI won 2,5% na de melding donderdag nabeurs dat de orderinstroom in het tweede kwartaal boven de eigen verwachting lag. ASML en Besi stegen 1,4% en 1,6%.

Verfproducent AkzoNobel en ING eindigden met minnen van 1,7% en 1,8% onderaan.

RD Shell verloor 0,8%.

Metalenleverancier AMG prijkte bij de middelgrote fondsen bovenaan met een vooruitgang van 1,6%.

Biotechnologiebedrijf Galapagos eindigde met een min van 1,9% onderaan.

Smallcap Pharming pakte er 0,1% bij. Donderdag kondigde de biofarmaceut een aankondiging met een specialist in gentherapie aan, met het perspectief angio-oedeem binnen tien jaar te kunnen genezen.

