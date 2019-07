'Laatste onzekerheid rond filgotinib weg'

Amsterdam - De laatste factor van onzekerheid in de vermarkting van Galapagos' geneesmiddel filgotinib is weggenomen, nu onderzoekspartner Gilead nog dit jaar een vergunningaanvraag wil indienen bij de Amerikaanse toezichthouder FDA. De ontstekingsremmer kan de biotechnoloog al eerder omzet in Verenigde Staten opleveren dan voorzien, schrijven analisten van KBC Securities.