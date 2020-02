Huawei sleept Verizon voor rechter

„Huawei wil simpelweg dat Verizon respecteert dat Huawei heeft geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, door te betalen voor patenten of deze niet meer te gebruiken in producten of diensten”, aldus een woordvoerder van het Chinese bedrijf. Het zou gaan om patenten op het gebied van onder meer computernetwerken, videocommunicatie en veiligheid bij downloaden. De zaak loopt bij een rechtbank in Texas.

De twee bedrijven liggen al langer in de clinch over patenten. In juni meldde de zakenkrant Wall Street Journal al dat Huawei gecompenseerd wilde worden door Verizon voor het gebruik van tweehonderd patenten. Het Chinese bedrijf begint nu een zaak voor twaalf patenten. Dit is een hanteerbaar aantal in de rechtszaal en ook is het bewijs in deze zaken het duidelijkst, zegt een direct betrokkene op basis van anonimiteit.