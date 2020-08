Rood staan en kopen op afbetaling vanaf vandaag goedkoper

Het ministerie van Financiën besloot in de coronacrisis op verzoek van de Kamer de woekerrentes aan te pakken. Minister Wopke Hoekstra denkt nog na over een goede maximale rentestand voor de lange termijn.

Niet gunstig

Ondanks de lagere rente is kopen op afbetaling nog steeds geen gunstige optie, zegt Amanda Bulthuis van vergelijkingssite Geld.nl. „Als je moet lenen kun je beter een persoonlijk krediet afsluiten, daarop zijn de rentes een stuk lager. Bovendien los je dan maandelijks af. Ook heb je meestal de mogelijkheid om boetevrij extra af te lossen.”

Ze ziet dat mensen er bij kopen op afbetaling oneindig aan vast zitten. „Als je bijvoorbeeld een krediet hebt bij Wehkamp kun je na het aflossen in de verleiding komen om iets nieuws te kopen. Dan betaal je dus heel lang die hoge rente, dat is niet gunstig.”

Rood staan

Bij rood staan is er in principe hetzelfde risico. „Het is vrij makkelijk om rood staan aan te vragen bij je bank. Je hebt één keer een kredietcheck en daarna hou je de mogelijkheid. Gevaar is hierdoor wel dat je een soort van oneindig rood staat”, zegt Bulthuis.

Budgetinstituut Nibud juicht de tijdelijke lagere maximale rente in de coronacrisis toe. Een te lage rente op rood staan is volgens het insittuut ook niet goed, omdat dat ervoor kan zorgen dat mensen met een kleinere beurs te veel laat lenen, liet het eerder weten aan De Telegraaf.