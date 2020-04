Shell profiteert in knalrode AEX

Rond 13 uur stond de AEX-index 3,5% lager op 467,1 punten. De AMX daalde 2,3% naar 650,6 punten. Bedrijven kampen met een tot 28 april verlengde beperkte lockdown.

Ook de koersenborden in Londen (-3,4%), Parijs (-3,8%) en Frankfurt (-3%) kleurden felrood. De Britse economie vertoonde verdergaande krimp, volgens recente Markit-cijfers.

Elders daalden de aandelenmarkten eveneens. De Amerikaanse beurzen sloten dinsdagavond 1% tot 2% lager.

De beurzen in New York openen vanmiddag volgens de laatste futures naar verwachting 3% tot 3,5% in de min.

’Meer onzekerheid’

Steeds meer bedrijven laten hun financiële verwachtingen voor dit jaar los vanwege de coronacrisis. Ook worden dividenden geschrapt en aandeleninkoopprogramma’s tijdelijk gestaakt.

Afgelopen week werden in de VS zo’n 3,3 miljoen aanvragen voor een werkloosheidsuitkering ingediend. Dat was het hoogste aantal ooit in één week. Donderdag worden de nieuwe ww-aanvragen bekendgemaakt.

"Grote institutionele beleggers op zoek zijn naar veiligheid. Ze verwachten meer ellende"

President Donald Trump heeft de Amerikanen opgeroepen om nog zeker 30 dagen ’sociaal afstand’ te houden vanwege het coronavirus. De komende twee weken worden volgens Trump erg zwaar. De president en de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi hebben daarnaast ideeën geopperd voor een nieuw steunpakket.

„De onzekerheid bij consumenten en bedrijven wordt steeds groter”, zo verklaart ING-analist Simon Wiersma het beurssentiment. „Hoe langer het duurt voordat het virus overwonnen is, hoe ernstiger de gevolgen. Het is mooi dat het weer wat beter gaat in China, ook daar zal de economie niet heel sterk kunnen herstellen zolang de coronapiek in de VS nog niet is bereikt en de Amerikaanse economie nog door het dal moet.”

Investeerders zijn selectief. „De handelsdagen met winst waren toch een opluchtings-rally, even tot rust komen na die historische daling. Er hangt namelijk veel aanbod boven de markt. De zorgen zijn nog lang niet weg”, zo verwijst Justin Blekemolen van broker Lynx naar bijvoorbeeld de volatiliteitsindex VIX. Die houdt een stand van 85. „Dat is fors. Dan krijg je flinke bewegingen op beurzen.”

De euro ging met nog eens 0,9% terug tot $1,0934. Brentolie vertoonde 10% herstel tot $25 per vat. Rusland zegt te stoppen met het oppompen van olie.

De Amerikaanse tienjaars staatsobligatie noteerde 0,609%. In obligaties lopen koersen overal op, waarmee de rentes dalen. Blekemolen: „Daaruit blijkt dat grote institutionele beleggers op zoek zijn naar veiligheid. Ze verwachten meer ellende en lopen vooruit op de economische gevolgen nu overheden lockdowns verlengen.”

Uitglijders

In de AEX was uitzender Randstad (-8%) de grootste daler. Staalmaker ArcelorMittal verloor 6,7%. ABN Amro verloor 6,5%. Chipmachinemaker ASML zakte 5,5%, ASMI zakte 5%.

Financials gingen in de verkoop: ING zag een winstje draaien in 1,4% verlies. Verzekeraar ASR raakte 5,4% kwijt, Aegon werd 7% afgewaardeerd, NN 5,4%.

Unilever ging 4% omlaag. Oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet wordt commissaris bij de Nederlandse tak van het levensmiddelenconcern.

Adyen noteerde 4,7% lager. De betalingsdienstverlener kondigde aan op 21 april met een extra handelsbericht te komen.

KPN gaf 4% prijs. Het telecomconcern kreeg een adviesverlaging van zakenbank Morgan Stanley voor de kiezen naar ’equal-weight’.

Shell noteerde aan de andere kant 0,7% winst na de opleving van de olieprijs.

In de AMX was handelshuis Flow Traders (+1,6%) de grootste stijger.

Luchtvaartbedrijf Air France KLM raakte 4,7% waarde kwijt.

Ingenieurskantoor Arcadis (-4%) was de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Aperam (-2,4%) stelde de start van zijn eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma met zes maanden uit. De roestvrijstaalproducent wil afwachten hoe lang en hoe zwaar de virusuitbraak de wereldeconomie zal treffen. Dividenden worden wel uitbetaald.

