Franse topspeler Mbappé zet rivaal Messi op achterstand in beloning

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Mbappe en Messi (r) Ⓒ ANP / HH

Hoewel de uitslag van de WK-finale op zondag in Qatar bepaald geen uitgemaakte zaak is, heeft de Franse stervoetballer Kylian Mbappé een streepje voor op de Argentijnse spelmaker Lionel Messi met de hoogte van de miljoenenbeloning over het gehele jaar.