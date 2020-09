Analyse: weinig bancaire ervaring bij toezicht Volksbank

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Smullen was het in de krant, hoe de top van ABN Amro enkele jaren terug bijna rollebollend over straat ging. Zowel de in 2016 met pensioen gestuurde ceo Gerrit Zalm als zijn opvolger Kees van Dijkhuizen botsten ongekend hevig met president-commissaris Olga Zoutendijk. In het machtsvacuüm uitte de ene na de andere ABN’er in de media zijn frustraties over alles wat er niet goed was. Andere staatsbank