Bezuinigen? Liever de zzp’er eruit dan geen bonus

Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Visma | Raet onder 1112 werknemers in loondienst en 207 bestuurders en leidinggevenden. De respondenten mochten kiezen uit verschillende opties voor hun organisatie om te bezuinigen.

Afscheid

De meesten (39%) kozen voor afscheid nemen van zzp’ers. Daarna waren het schrappen van bonusregelingen voor het personeel (31%), vakantiegeld later uitbetalen (22%) en tijdelijke loonkorting (5%) het vaakst gekozen. Bijna niemand koos voor permanente loonkorting of een ontslagregeling voor vast personeel.

Opvallend is dat mannen vaker dan vrouwen ervoor kiezen om afscheid te nemen van zzp’ers. Vrouwen doen makkelijker afstand van hun eigen bonus.

Weinig solidariteit

Joke van der Velpen, expert bij Visma | Raet schrikt wel van de resultaten. „Blijkbaar is er heel weinig solidariteit met de zzp’ers. Misschien denken veel werknemers dat zelfstandigen vooral op managementniveau werken. Maar heel veel zorgmedewerkers zijn ook zzp’er, net als veel van de bezorgers die ons pakketjes thuis komen brengen.”

Dat het later uitbetalen van vakantiegeld een optie is die de afgelopen weken door bonden en branches is overwogen verbaast haar. „Onder andere gemeenten, waterschappen en banken betalen het vakantiegeld al heel lang gewoon maandelijks met het salaris uit en dat werkt prima. Dan heb je deze discussie ook niet meer.”