Fed-steunpakket blijkt domper voor Wall Street

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag verrassend lager geopend, na de stevige koersverliezen op vrijdag. Futures noteerden nog een winst. Na opening versterkten de verliezen zich bovendien: het nieuwe extra steunprogramma van de Federal Reserve voor de Amerikaanse economie geeft beleggers te weinig hoop.