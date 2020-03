’Wall Street opent hoger dankzij steunprogramma Fed’

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan maandag naar verwachting 1% tot 2% hoger openen, na de stevige koersverliezen op vrijdag. Het sentiment wordt gesteund door een nieuw steunprogramma van de Federal Reserve voor de Amerikaanse economie. Daardoor wordt de teleurstelling over het uitblijven van een Amerikaans akkoord voor een omvangrijk stimuleringspakket gecompenseerd.