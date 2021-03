Arnhem krijgt testlab voor elektrische vrachtwagens

Het testcentrum wordt mede gefinancierd door de provincie Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Staatssecretaris Van Veldhoven: „Goed nieuws dat we dit internationale testcentrum straks hebben. Sneller laden maakt elektrisch rijden aantrekkelijker. Dit centrum wordt een kraamkamer waar groene innovaties het levenslicht zien. Daar profiteert ons bedrijfsleven van, en uiteindelijk wij allemaal. Schone lucht, meer groene banen en minder CO2.”

Zwaardere voertuigen

Op de huidige locatie van ElaadNL wordt al een aantal jaar met autofabrikanten het laden van elektrische personenauto’s getest. „Voor trucks en bussen was er geen ruimte”, vertelt directeur Onoph Caron van ElaadNL. „In deze nieuwe, grote hal met bijbehorend laadplein kunnen wij straks veel meer en ook veel grotere en zwaardere voertuigen testen, zoals bussen en e-trucks en bijbehorende laadinfrastructuur. Vanwege de impact op het stroomnet is het voor netbeheerders cruciaal om deze nieuwe golf aan elektrificatie van voertuigen ook te kunnen testen.”

In het nieuwe testlab is straks meetapparatuur en speciale laadinfrastructuur voor handen waarbij met hoge vermogens in korte tijd veel stroom geladen kan worden. Ook kunnen meer verschillende tests gedaan worden. Zo kan worden gekeken naar de communicatie in de keten: van auto en laadpaal, tot backoffice en de interactie met andere elementen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen en home energy managementsystemen. En er is aandacht voor de cyberveiligheid van al die communicatie.

Het nieuwe testcentrum is naar verwachting 1 september gereed en gaat samenwerken met onderwijsinstellingen zoals de HAN in het kader van de opleiding van nieuwe vakmensen. Het haakt daartoe aan bij het energiecluster Connectr. waarbinnen diverse partijen hun kennis en kunde delen.