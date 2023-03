Luxe jacht gezonken bij Ibiza, bedrijf prins Bernhard draait op voor kosten

Dat blijkt uit een uitspraak van de rechter in Amsterdam, waar stadszender AT5 over bericht.

Het betreffende jacht is van het type California 52 en werd door Waterdream zelf verhuurd. Het bedrijf lanceerde het type in 2020 in Amsterdam. Prins Bernhard beschreef het toen als ’de nieuwe koning in de klasse van de 50-voeters’, en heeft onder meer voldoende opbergruimte voor een jetski: ’een garage voor het speelgoed’.

Bekijk ook: Prins Bernhard presenteert nieuwste boot

In 2021 had het bedrijf van prins Bernhard voor deze boot een plezierjachtenverzekering afgesloten bij Paul L’Ortye Yachtverzekeringen B.V., onderdeel van MS Amlin, een verzekeringsconcern uit België. Het verzekerde bedrag was €1.250.000 en het verzekerd gebied was ’Europese Zeeën, ligplaats Europa’. De verzekering zou eigenlijk tot 23 juli 2022 lopen.

Polis geschorst

Eind 2021 meldt de jachtenbouwer dat de boot naar Amerika gaat, waar dus onder deze verzekering geen dekking bestaat. Het jacht wordt daarop begin 2022 in Amerika verzekerd. De polis voor verzekering in Europa wordt geschorst.

In juni 2022 gaat het jacht echter weer naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. Waterdream vraagt aan de verzekeraar of de boot opnieuw in Europa verzekerd kan worden. De verzekeraar laat echter weten geen zaken meer te willen doen met Waterdream.

Gezonken bij Ibiza

Dat blijkt een goede beslissing, want nog geen maand later zinkt het peperdure jacht voor de kust van Ibiza. De kosten zijn flink: reparatie zou €1,3 miljoen kosten, herbouw €1,36 miljoen. Het jachtenbedrijf wil dat de verzekeraar toch uitkeert en stapt naar de rechter. Er wordt naast het verzekerde bedrag van €1,25 miljoen ook bijna twee ton aan gemiste huurinkomsten geclaimd. Het incident valt immers nog net in de in eerste instantie verzekerde periode.

De hamvraag is of de boot alleen tijdelijk uit de dekking werd geschrapt toen hij zich in Amerika bevond, of dat de verzekering helemaal is opgezegd? De rechter ziet dat Waterdream de Europese dekking heeft opgezegd zodra de boot naar Amerika ging. Dat is ook aan hen bevestigd.

Geen afspraken

Beide partijen hebben geen afspraken gemaakt dat de dekking weer automatisch zou worden hersteld als de boot terug zou komen. Er staat ook niets over in de polis. Waterdream heeft wel verzocht om de verzekering te herstellen toen de boot terugkwam, maar de verzekeraar heeft het geweigerd. Zonder akkoord van beide partijen was de verzekering dus niet hervat, oordeelt de rechter.

Bekijk ook: Waterdroom prins Bernhard komt uit

Het botenbedrijf van prins Bernhard krijgt dus het deksel op de neus. Niet alleen krijgt het bedrijf geen uitkering voor het gezonken schip, het draait ook op voor ruim €17.000 proceskosten van de verzekeraar.