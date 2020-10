Rotterdamse personeelsplanner in Zweedse handen

De twee bedrijven werkten al nauw samen. Widget Brain maakt gebruik van algoritmen om automatisch roosters en planningen te genereren die passen bij de doelstelling van klanten. Het maakt hiervoor gebruik van data, waaronder de hoogte van salarissen, uit de personeelsmanagementsoftware van Quinyx.

Joachim Arts is Widget Brain in 2015 gestart samen met Berend Berendsen. Arts spreekt van een strategische overname. „Het verkoopkanaal van Quinyx is stukken groter dan dat van ons. Klanten die al een applicatie als Quinyx gebruiken, zijn bovendien eerder bereid naar een hoger niveau te gaan.”

Investering

In november 2019 haalde Widget Brain nog een investering op van €2 miljoen van Volta Ventures. Het was de eerste keer dat het bedrijf, dat elk jaar winstgevend is geweest, extern kapitaal ophaalde.

Voor de automatische personeelsplanning maakt de Rotterdamse start-up gebruik van machine learning en kunstmatige intelligentie. „Na een aantal jaren te hebben samengewerkt met Widget Brain, zagen we de voordelen van een diepere integratie van de innovatieve technologie van het bedrijf met onze eigen software oplossingen”, aldus Erik Fjellborg, ceo en oprichter van Quinyx die spreekt van een natuurlijke match.

Portfolio

Door de overname worden nieuwe merken zoals Facilicom en Koninklijke Vopak, toegevoegd aan het bestaande Quinyx portfolio. Gedeelde wereldwijde klanten zijn onder andere Domino’s Pizza en Wello.

Bij Widget Brain werken circa vijftig mensen vanuit kantoren in Rotterdam, Burlington (Verenigde Staten) en Canberra (Australië). Zij blijven vanuit hun vertrouwde kantoor werken voor de nieuwe gezamenlijke organisatie.