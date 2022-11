Britse winkelconcerns kijken naar doorstart Made.com

Volgens de Britse krant heeft Next £2 miljoen over voor Made.com. Daarvoor wil de keten met ruim vijfhonderd winkels de website, merkrechten, klantenbestand en het intellectueel eigendom van Made.com overnemen.

Frasers, onder andere eigenaar van warenhuisketen House of Fraser en sportkledingmerk Lonsdale, zou ook een bod hebben gedaan. Dit concern heeft met Sofas.com al een webwinkel voor meubilair in handen.

Made.com ging vorig jaar nog naar de beurs in Londen voor een waarde van £775 miljoen (nu zo'n €884 miljoen) maar kwam dit jaar in de problemen doordat de vraag naar zijn meubels hard daalde door de hoge inflatie. Tegelijkertijd stegen de vervoerskosten hard. Het Britse bedrijf was ook in Nederland actief en had in Amsterdam een showroom.